Habría sido un accidente lo que dejó inconsciente a Benjamín González

Tras el hecho que dio a conocer Caracol Radio sobre un joven que fue encontrado inconsciente en un local comercial, tras haber estado en un bar del sector de El Cable, las autoridades en Manizales iniciaron un proceso investigativo contactando a la familia de Benjamín González y comunicándose don el propietario del establecimiento.

“Al indagar al dueño del bar, no manifestó que se haya presentado una riña o pelea dentro del establecimiento, por lo cual, desconoce el motivo de la caída de la persona, de igual forma la familia ha estado muy pendiente con el acompañamiento por parte de la Secretaria de Gobierno en el caso en particular en el que se ha establecido que, al parecer la caída fue un accidental, la persona herida ha despertado y ha manifestado que no recuerda lo sucedido”, explicó el mayor Fabián Baquero, jefe de la SIJÍN de la Policía Metropolitana.

Ante esta situación y con el fin de conocer con exactitud lo ocurrido, las autoridades y la familia del joven esperan una positiva evolución de su proceso de recuperación.

