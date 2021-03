Jóvenes del Catatumbo reclaman más cupos en universidades de la región

Ante los efectos de la pandemia que ha generado una grave crisis económica en todas las regiones del departamento llevo a los padres de familia y dirigencia comunal, desde los municipios del Catatumbo a solicitar a las universidades brindar acceso diferencial a los jóvenes de los municipios que comprenden esta región.

Las dificultades para cumplir con algunos requisitos, la crisis económica y los limitados cupos que ofertan las universidades hicieron que se presentara esta solicitud por parte de las comunidades.

Emiro Galván líder comunal dijo a Caracol Radio que, “donde nuestros jóvenes no alcanzan el puntaje y la mayoría de ellos no pueden acceder a la educación superior, desde el municipio de San Calixto hemos recibido quejas sobre esto y elevemos un llamado al Gobierno Nacional, a la secretaria de educación, para que no dejen por fuera a nuestros jóvenes del Catatumbo”.

Agregó que, “nuestros jóvenes ya que son víctimas de un conflicto y ya que, al no estar en una universidad, pues será una oportunidad más, para que las insurgencias crezcan y se lleven estos grandes talentos como lo son nuestras juventudes del Catatumbo”.

Los voceros comunales advierten que mientras entra en funcionamiento la universidad del Catatumbo, se debe abrir esa posibilidad y evitar que los jóvenes sean reclutados contra su voluntad por grupos armados.