María Camila Romero, el futuro del tenis del Tolima

Con tan solo 14 años María Camila Romero posee un amplio palmarés en el ‘deporte blanco’ gracias a su dedicación y férrea disciplina que le ha permitido conquistar importantes torneos pese a las dificultades que enfrentan los deportistas de Ibagué por la carencia de escenarios para la práctica de la disciplina.

Recientemente esta adolescente, que cursa octavo de bachillerato en modalidad virtual, logró el primer puesto en el torneo grado 4 categoría 16 años que se cumplió en Pereira, Risaralda. Adicionalmente conquistó el primer puesto en dobles.

Hoy María Camila ocupa el primer puesto a nivel departamental en la categoría 14 años y previamente había ostentando esa misma dignidad en la categoría 12 años.

“Sus resultados deportivos son el fruto del esfuerzo personal y familiar además de la entrega y dedicación de su entrenador Freddy Carrillo”, destacó Armando Romero, padre de la joven.

“Sueño con ser profesional y estoy trabajando en eso. Me gusta jugar desde el fondo de cancha. Soy zurda y eso me ayuda mucho porque las contrincantes no se adaptan fácilmente a mi juego”, explicó María Camila.