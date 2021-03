Al menos 30 jóvenes protestaron contra la familia Monroy García

Luego de las denuncias a través de las redes sociales donde se publicó un video en el que se evidenció los malos tratos de algunos integrantes de la familia Monroy García contra sus vecinos un grupo de jóvenes protestaron en el barrio Irazú.

Los protestantes arribaron al lugar con pasquines en los que estaban las fotos de los integrantes de la familia y los pegaron en el carro de los implicados.

Al lugar llegaron los medios de comunicación y todas las partes implicadas dieron sus versiones.

Inicialmente, esto manifestó uno de los jóvenes voceros quien no tiene nada que ver con las familias afectadas, “estás personas no sólo en los medios y no sólo en las medidas de protección que ya han impuesto siguen actuando como delincuentes”, afirmó.

No obstante, Liliana Monroy a quien se evidencia en el video insultando a una vecina entregó su versión frente a la génesis del conflicto en el barrio.

“Quiero manifestar que todo ha sido un complot de los vecinos para justificar las malas acciones como fue el ácido que le lanzaron a mi señora madre en los ojos que la dejó ciega y conllevó a una depresión y a su fallecimiento”, contó Monroy.

La mujer aseguró que ha sido blanco de amenazas tras conocerse el video en el que los denunciaron sus vecinos.

Por su parte, Gregorio Monroy quien también aparece en el video siendo agresivo manifestó, “digamos que fue una reacción de un golpe que cualquiera lo puede tener que fue la muerte de mi mamá y que otra persona se burle de uno yo creo que a todos nos duele”, contó Monroy.

Le puede interesar:

Fuertes lluvias generan alerta en la población de Honda en el Tolima

En el lugar hizo presencia la Policía quienes hablaron con los integrantes de la familia Monroy García para buscar una conciliación entre las partes, pero no se dio.

Igualmente, los vecinos y parientes de los afectados piden que la situación mejore por la tranquilidad de todos.