Disminuye la alerta hospitalaria en Risaralda

Así lo confirmó el mandatario departamental Víctor Manuel Tamayo durante el fin de semana luego de que la ocupación total de las Unidades de Cuidado Intensivo en Risaralda disminuyera por debajo del 70%.

Con esta nueva alerta, se autoriza a los principales hospitales y clínicas realizar algunos procedimientos médicos que habían sido suspendidos desde el año pasado como consecuencia del pico de la pandemia.

"Tras la disminución en la ocupación general de las UCI inferior al 70 %, he dado la instrucción de bajar la alerta hospitalaria de naranja a amarilla. Esta noticia es esperanzadora pero no quiere decir que ya no hay riesgo del virus, lo que significa es que se autorizan algunos procedimientos quirúrgicos y actividades extramurales de los centros asistenciales", expresó Tamayo.

Lea también: Más de 2.000 vacunas para COVID-19 de Sinovac llegaron a Risaralda.

Además el gobernador confirmó que se realizó la distribución de las más de 2 mil vacunas que llegaron al departamento desde la semana anterior para completar la primera etapa de aplicación con los profesionales de la salud y los adultos mayores de 80 años.

Finalmente, durante el fin de semana se comenzó la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en localidades como Santa Rosa de Cabal, donde los profesionales de la salud recibieron las primeras dosis del biológico.