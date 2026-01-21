Taylor Swift ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores a los 36 años

-FOTODELDIA- Los Ángeles (Estados Unidos), 04/02/2024.- La cantante Taylor Swift a su llegada a la ceremonia de los Grammy celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos. EFE/ Caroline Brehman / CAROLINE BREHMAN ( EFE )

Este martes, Taylor Swift ha sido confirmada como uno de los artistas incluidos en la clase del Salón de la Fama de los Compositores 2026.

Swift recibirá este honor junto a Alanis Morissette, Kenny Loggins, conocido por las bandas sonoras de “Top Gun” y “Footloose”, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss y Walter Afanasieff, coautor de “All I Want for Christmas Is You” con Mariah Carey, entre otros.

La cantautora estadounidense se convierte, con este reconocimiento, en la mujer más joven en casi una década en recibir este honor.

La lista completa de compositores nominados, anunciada en octubre de 2025, incluía a LL Cool J, Pink y David Byrne, de Talking Heads.

Para que un artista sea considerado para este reconocimiento, la primera composición comercial debe tener al menos 20 años de antigüedad.

Así, la estrella estadounidense se convierte en la segunda artista más joven en ser incluida, después de Stevie Wonder, quien lo recibió a los 32 años.