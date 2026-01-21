Horóscopo del profesor Salomón HOY 21 de enero: Habrá abundancia económica para los signos de tierra

Conozca las recomendaciones del día para su signo.

Para hoy se necesita analizar el número 21 con detenimiento —que suma 3 entre sus dígitos—, pues lleva consigo una carga espiritual poderosa para quienes nacieron en esta fecha, llevando la fuerza de las trinidades: Salud, dinero y amor; fe, esperanza y caridad.

Su presencia ha de ser reconocida, especialmente en los escritos sagrados: La santísima trinidad; la resurrección de Jesucristo al tercer día y las 3 marías que lo acompañaron durante su vida demuestran la importancia de este número en la biblia y quienes fueron concebidos bajo este.

La recomendación para quienes cumplen en esta fecha es prepararse ante los retos importantes que se avecinan, pues se está moviendo Saturno, Júpiter y Neptuno para superar los obstáculos que se le presenten. Si se logra adaptar a estos, le traerán buenos augurios para su pronto cumplimiento.

El número a tener en cuenta es el 7428.

Finalmente, el profesor Salomón recomienda coger canela en polvo junto con azúcar y restregarse las manos mientras ora diciendo “Este año traerá abundancia, prosperidad y riqueza” y luego se lavará.

Recomendaciones del día

La luna nueva le invita a tener nuevos proyectos y energías para la vida. “Hoy sano toda aparente enfermedad o dolor” es la frase que le permitirá atraer salud para estos nuevos retos.

Si es necesario, encienda una vela negra y pida que se vaya toda influencia negativa tanto de su hogar como de su vida. Si tiene dolores, puede usar el código sagrado 44415 para su pronta mejora. El durazno es la fruta a comer.

Color: Negro

Número de hoy: 2394

Horóscopo del profesor Salomón para este miércoles 21 de enero de 2026

Aries

Hay que romper con las cosas negativas, mayormente provenientes del pasado. Viva el presente. Pídale al Ángel guardián de la abundancia que le ayude a fortalecer o recuperar su economía.

Número: 9514

Tauro

Mucho cuidado con lo que está haciendo. No se acelere, las cosas se irán dando a su debido tiempo y disfrutará más de la vida. Los proyectos se darán con más facilidad. Habrá ayuda de otras personas respaldadas por ideas fantásticas.

Número: 7690

Géminis

Se vendrá mucho trabajo, así que tiene que prepararse. Sea resiliente. Adaptándose a estas circunstancias conseguirá triunfar ante la adversidad.

Número: 9442

Cáncer

Pida sabiduría al espíritu santo: saber hacer las cosas bien, tranquilo y tomar decisiones correctas son bendiciones que también deben ser apreciadas.

Número: 6840

Leo

Se vendrán buenas oportunidades laborales. Si quiere hacer inversiones o emprendimientos, tendrá un gran potencial a nivel económico. Viajar puede cambiar su vida, considérelo por si ha de mudarse o saldrá de vacaciones.

Número: 4906

Virgo

Encontrará una nueva fuente de dinero maravillosa para tener una economía estable. Puede invertir, habrán buenas perspectivas para lanzarse.

Número: 3988

Libra

Habrá bendición de dinero. Pagará y se le pagará. Cuidado con los chismes, no se deje llevar por ellos.

Número: 3255

Escorpio

Todo lo que tenga que ver con dinero estará a su favor. Viajará, le saldrán nuevas oportunidades o incluso ambas.

Número: 0123

Sagitario

Deje el mal genio. Tome las cosas con calma, no es necesario pelear ni con su familia ni con sus compañeros. El Karma se manifestará para quienes le han deseado el mal o le han tenido envidia.

Número: 3390

Capricornio

Todo dinero que estaba perdido o embolatado retornará a sus manos. También es una época para que reflexione sobre sus aspiraciones ante el amor.

Número: 9504

Acuario

Es una época de orden. El orden hace que las cosas funcionen mejor. El orden llama prosperidad, claridad y estabilidad. Las cosas no funcionarán de lo contrario, de acuerdo al arcano del demonio. Puede llamar malas energías.

Número 4906

Piscis

No se desespere. Tome las cosas con calma. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. También tenga en cuenta que si quiere practicar juegos de azar, tendrá una bendición para sus partidas.

Número: 1798