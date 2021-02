Autoridades de salud de Sucre niegan preferencias en vacunas

Las Secretarias de Salud de Sincelejo y Sucre respondieron a las denuncias sobre posibles preferencias en la vacunación en esta ciudad, denunciados por personal sanitario.

De acuerdo con el secretario de salud de Sucre, Juan Carlos Granados, lo ocurrido con un grupo de profesionales de la Salud que no fueron vacunados, pese a ser citados, es responsabilidad de ellos.

" Yo creo que lo que hubo fue desconocimiento de las personas sobre el proceso que se debía cumplir, básicamente todas las personas, que van a ser vacunadas, tienen que tener previamente autorización en una plataforma que se llama Mi Vacuna, esa plataforma no se puede conocer(...)sino hasta que la persona se hace presente con la cédula física, porque uno de los datos que pide Mi Vacuna tiene que ver con la fecha de expedición de la cédula misma" expresó Granados.

Dijo que en el caso particular de la persona que denuncia (fueron varios) ocurrió porque en el momento de verificar no había hecho el perfilamiento en Mi Vacuna como, asegura, se le había pedido a todo el mundo y que al no estar autorizada no se logró vacunar.

Sobre la solución para que estas personas, que están en primera línea de atención en salud, logren vacunarse, recomendó que normalicen su situación ante Mi Vacuna para que se proceda a vacunar.

Dijo que a través de redes sociales están promocionando un Link (enlace) para que los trabajadores de la salud lo puedan hacer.

Erika Ahumada representante de las EPS en el proceso de vacunación, al término de una reunión con autoridades de Sincelejo y Sucre, recordó a la ciudadanía y especialmente, al personal de la salud que para poder acceder a la vacunación deben estar registrados en la plataforma Mi Vacuna.

"Hemos hecho muchísima publicidad, hemos salido en todos los medios, en la prensa, porque si no estás en el portal Mi Vacuna es imposible que te vacunemos y quienes son los responsables de actualizar tu información si eres de la salud, tu IPS, es decir si tu eres médico y estas en la Concepción (IPS), la Concepción tiene la obligación de inscribirte" expresó Ahumada.

Dijo que la responsabilidad del personal de la salud es consultar si está inscrito en la plataforma Mi Vacuna, y si no los está reclamarlo ante la IPS que lo tenga contratado.

Con respecto al caso de empleados de la salud que fueron citados para vacunarlos este sábado 20 de febrero y no fueron vacunados, Ahumada expresó que base de datos fue consolidada con el departamento y que fue suministrada directamente por las mismas IPS, que las enviaron al Ministerio de Salud.

"es decir, la información que nosotros tenemos es la que reportó cada IPS, es decir, yo tengo 25 médicos, 7 especialistas, 2 enfermeras, y esa es la información que tenemos para agendar, si hay algún error es responsabilidad directamente de cada prestador" anotó.

La secretaria de salud de Sincelejo, Trinidad Monsalve, también se refirió a la situación denunciada por personal de la salud con respecto a las vacunas y dijo que el proceso es transparente y vigilado tanto por las autoridades locales como por el Ministerio de la Salud.

"Las IPS son las obligadas a suministrar y cargar los datos de su personal a la plataforma Tisis, es un proceso que la Secretaria de Salud Vigila y es importante aclarar que la entidad territorial, a través de la Secretaría de Salud, no tiene injerencia en el cargue de datos esta es responsabilidad de las IPS, para la primera fase" concluyó Monsalve.

Desde el 17 de febrero, cuando inició la vacunación en el país, hasta la fecha en Sincelejo se han aplicado el 82 % de las 696 de las primeras vacunas contra el COVID-19 dispuestas para esta sección del país en la primera fase