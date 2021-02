Denuncian presuntas preferencias en la vacunación en Sincelejo

Personal de la salud de Sincelejo denuncia posible preferencia a la hora de la vacunación y teme que se agoten las dosis destinadas para el personal sanitario esa ciudad, donde se aplicó la primera vacuna del país.

Por lo menos 25 trabajadores de la salud que laboran en una reconocida clínica de la capital de Sucre fueron citados por la IPS San Francisco para supuestamente vacunarlos este sábado 20 de febrero, sin embargo no los vacunaron.



Dayana Rico, enfermera profesional quien trabaja en cuidados intensivos de una clínica, expresó a Caracol Radio, que no solo les hicieron perder el tiempo, sino que les generan dudas acerca de cómo están manejando las autoridades de salud el proceso de vacunación en Sincelejo.

Explicó que, al indagar directamente con la coordinadora de la IPS, la respuesta que les dieron fue no podían vacunarlas porque era una de las directrices del Ministerio de Salud, si no aparecían en la plataforma Mi Vacuna con priorización.

"Considero que eso es una irregularidad y una falta de respeto que no se hayan tomado el trabajo de verificar para citar a las personas, el día de ayer muchos de los compañeros de la misma institución se acercaron, ellos tampoco aparecen en Mi vacuna como priorizados, pero fueron vacunados, por eso no entendemos como hoy se nos dice que no nos van a vacunar" dijo la enfermera Rico.

"O sea después de tres días de haber iniciado oficialmente la vacunación en el país, Sincelejo no ha agotado seiscientos noventa y tantas dosis que nos asignaron para el total de profesionales ( de la salud) que somos mucho más. Yo no quiero imaginar si ya hay atrasos, si ya hay demoras ,si ya hay malos procesos en la aplicación de las vacunas cómo se irán a manejar las cosas cuando ya no estemos en etapa uno," agregó otra enfermera que no quiso que se divulgara su nombre.

"Si nosotros que somos trabajadores de la salud no somos la prioridad, en la aplicación de la vacuna, entonces no quiero imaginar que va a pasar con los mayores de 80 años y con aquellas personas que ni siquiera están como personas objeto de la vacunación "puntualizó la misma trabajadora de la salud.

Otros trabajadores de la salud expresaron que les preocupa que están en las primeras líneas de atención en salud y que solo hay 696 dosis de vacunas dispuestas para Sucre, hasta ahora, y que se queden sin vacunas teniendo en cuenta el riesgo de contagio en razón a su trabajo.

"No entiendo como en Bogotá, que fueron asignadas mas de 12 mil vacunas ya terminaron y Sincelejo que comenzó antes y son solo 696 dosis, hay tal desorden" apuntó una enfermera a caracol Radio.

"Ayer estaban vacunando con recomendaciones" expresó un médico, que solicitó anonimato.

Caracol Radio intentó hablar tanco con las autoridades de salud de Sincelejo como de Sucre, pero ninguno respondió las llamadas no mensajes.