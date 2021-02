En el Quindío modifican horarios de toque de queda y ley seca

A partir de la Alerta Verde Hospitalaria, dada la reducción en los casos de contagios y que la ocupación de camas UCI es del 48 por ciento de las 114 unidades con que cuenta el departamento, se unificaron las medidas de toque de queda y ley seca.

El toque de queda y la ley seca los fines de semana será de la 1:00 a.m. a las 5:00 a.m. en todos los municipios y de lunes a viernes continuará el horario de la 12:00 a.m. a 5:00 a.m., con las siguientes excepciones: Génova a partir del próximo lunes 15 de febrero, el toque de queda será de las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Circasia implementará el toque de queda de 2:00 a.m. a 5:00 a.m. Buenavista implementará el toque de queda sin Ley Seca desde la 1:00 a.m. a 5:00 a.m.

El Secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, fue claro en que estas medidas están sujetas al comportamiento de los ciudadanos en torno al cumplimiento de las medidas de bioseguridad y a los niveles de contagio.

En el Quindío ya son 3.186 los casos confirmados por COVID-19.