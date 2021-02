Más de 3.000 personas en Manizales sin afiliación para ser vacunados

En Manizales aproximadamente 3.023 personas no cuentan con algún tipo de afiliación al sistema de salud, por lo que, de acuerdo con el plan de vacunación que se realiza a través de las EPS, este grupo de ciudadanos por tendrían manera de recibir la vacuna para la COVID-19.

“No tienen derecho al subsidiado y muchas veces no tienen cómo afiliarse al contributivo como trabajador independiente y es lo que hemos denominado como una población sándwich, para lo cual el Gobierno Nacional no ha encontrado una solución y la única alternativa es que la persona se afilie como trabajador independiente cotizando sobre la base de un salario mínimo legal vigente”, explicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de salud de Manizales.

Señala que lo ideal en este momento frente a la dificultad de que algunas personas se han quedado sin trabajo, es que apliquen al régimen subsidiado, para lo que se requiere, de acuerdo con el SISBEN, un puntaje máximo de 54,86 para la población del área urbana y de 51,57 para las personas de la zona urbana, una vez cumplan con este requisito, podrán hacer la gestión para ser afiliados en la Nueva EPS o Asmetsalud.

“Ahora bien, si yo era del régimen contributivo y perdí mi trabajo, entonces quedan dos oportunidades, si yo estaba cotizando por el valor de un salario mínimo legal vigente, solo a ellos se les puede garantizar la continuidad en el aseguramiento, porque por la emergencia se deja que él con su familia continúe asegurado y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES, que es el banco que maneja los recursos de la salud, finalmente continúe pagando, indicó el funcionario.

Por otra parte, si la persona está suspendida por mora, estando vinculado desde el 12 de abril de 2020 a la fecha, puede acercarse a la Secretaría de Salud municipal para realizar una validación del derecho de continuidad en la misma EPS, pero esto solo si cotizaba sobre el salario mínimo mensual legal vigente.

Si en ese período estaba cotizando sobre dos o tres SMMLV, el derecho pierde vigencia y en este caso se perdería.

Piden las autoridades a los ciudadanos que busquen la manera de ser parte de uno de los regímenes de salud para evitar tener dificultades frente al proceso de vacunación.

