Aída Victoria dice que la "echaron" del Malecón de Barranquilla

Aída Victoria, la hija de la excongresista Aída Merlano, publicó un video en Instagram explicando por qué fue retirada del Gran Malecón del Río en Barranquilla.

“Fui al Malecón de mi ciudad, con una ombliguera y un panties alto y me echaron”, dijo Aída Victoria explicando que iba a grabar unos videos para sus redes sociales patrocinado por una “la empresa de teléfonos de un amigo mío”.

Merlano dio a conocer que uno de los guardaparques de lugar le indicó que de esta manera no podía estar en el lugar debido a la presencia de niños.

“Se me acerca un guardaparques y me dice que yo no puedo estar vestida de esa manera porque en ese lugar hay adultos mayores y niños”, dijo Merlano

En el video, Aída Victoria manifestó que lo publicó para explicar lo que sucedió porque “las personas están hablando desde la ignorancia”.