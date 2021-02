Las noticias más importantes de Armenia y el Quindío, viernes 12 de febrero

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Debido a la disminución de casos de Covid-19 y la reducción de ocupación de camas UCI, el departamento del Quindío paso de alerta naranja a alerta verde hospitalaria.

La secretaria de salud Yenny Trujillo explicó que bajar la alerta de naranja a verde significa que no hay restricción para la realización de procedimientos quirúrgicos, ambulatorios y hospitalarios, mientras continúe la disminución de casos y la consecuente disminución de ocupación

La funcionaria, sin embargo, reiteró la importancia de no bajar la guardia en cuanto a los protocolos de bioseguridad como el correcto uso del tapabocas, la distancia física, el lavado de manos y evitar las aglomeraciones.

El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos, modificó el toque de queda en la ciudad durante los fines de semana (sábados y domingos), mediante el decreto 029 de 2021, , la restricción de movilidad iniciará a la 1:00 a.m. y finalizará a las 5:00 de la mañana. De lunes a viernes, el horario de toque de queda continuará como venía funcionando; es decir, de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

Asimismo, se prohibió el expendio y consumo de bebidas embriagantes en los sitios públicos o abiertos al público, cuya actividad privada trascienda a lo público y a la venta de dichas bebidas a domicilio en todo el municipio de Armenia con el mismo horario del toque de queda para los fines de semana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Universidad del Quindío será punto de vacunación para la COVID-19 , en articulación con la Alcaldía de Armenia

Este centro de vacunación va a estar ubicado en el bloque de Ciencias de la Salud, en el parqueadero continuo. Este espacio ya se encuentra debidamente demarcado y delimitado. De igual manera, la IPS cuenta con otras salas especializadas que permiten realizar todo el proceso que se tiene definido por parte del Ministerio de Salud.

En el Quindío, se cumple la primera semana del inicio de la alternancia educativa en los colegios públicos, rectores destacaron comportamiento de estudiantes en cumplir los protocolos.

Y es que se cumple una semana de la aplicación del modelo en el Instituto Tecnológico de Calarcá, la rectora Lucelly Suarez, se mostró satisfecha por el resultado ya que los estudiantes y padres de familia han asumido con responsabilidad los protocolos de bioseguridad

La escuela de formación artística y cultural Fundanza, adscrita a la institución educativa Escuela Normal Superior del Quindío, inició labores ayer jueves en modelo de alternancia en su componente artístico práctico con alrededor de 160 niños y jóvenes en diferentes jornadas y espacios cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Superintendencia de Transporte inició averiguación preliminar sobre el fallecimiento de una mujer al interior de un bus afiliado a la empresa Flota Magdalena en el municipio de Calarcá y que tenía como ruta Bogotá a Pasto, la pasajera luego resultó ser positiva para COVID-19

La averiguación preliminar busca aclarar situaciones asociadas con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el Terminal de Transporte y por parte de empresa habilitada para la prestación del servicio público a pasajeros. Es de anotar que la empresa Flota Magdalena donde murió una mujer de 27 años de edad con COVID-19 en la vía la línea, aclaró que cumplieron con los protocolos de bioseguridad.

Mediante un comunicado resaltaron que a la joven antes de abordar el bus, se le realizó la toma de temperatura que fue de 35° y no presentó síntomas relacionados con el virus. Resaltaron que fue durante el viaje que la joven registró la complicación de salud.

El gerente de la Terminal de Transportes de Armenia, Alberto Trujillo, indicó que cada pasajero antes de abordar el bus de servicio público debe cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad como la toma de temperatura, el uso correcto de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento social

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En noticias judiciales, la Sijín de la Policía capturó a alias de “La Mona”, “Xiomara” y “El Contador” presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “LOS KILLERS” que delinque en el municipio de Montenegro, con el tráfico de estupefacientes.

Uniformados de la Policía de CAI La Constitución capturaron y judicializaron por el delito de violencia contra servidor público, al hombre que agredió a un agente de Setta en pleno centro de Armenia y que quedó grabado en video.

Cabe recordar que el conductor de una motocicleta de 19 años de edad al ser requerido por un agente de la secretaría de tránsito por movilizarse con parrillero en moto en el sector del CAM, la emprendió contra el funcionario y lo agredió de manera física y verbal ocasionándole lesiones en la rodilla izquierda, en el pecho y en la mano.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Más de 50 personas realizaron un plantón en el parque sucre de Armenia en apoyo a Buenaventura

Con el fin de generar un llamado al Gobierno Nacional y sensibilizar a los ciudadanos respecto a la difícil situación que viven en Buenaventura por la violencia, en Armenia se reunieron para brindar voces de apoyo a los 20 ciudadanos que han llegado para salvaguardar sus vidas.

El líder de la comunidad afro, Leandro Viveros, entregó un balance positivo del plantón ya que muchas personas respondieron al llamado con carteles, música y baile.

Aseguró que realizan un trabajo enfocado en recaudar ayuda humanitaria a los desplazados que están en la ciudad. Es por esto que quienes estén interesados en donar alimentos, ropa y elementos de aseo los pueden entregar en la carrera 12 calle 21 o comunicarse al 320 667 7020.

Ciudadanos consultados por Caracol Radio en Armenia consideran un despropósito realizar una reforma tributaria

En las calles de la ciudad, las personas están muy molestas ante lo que consideran un descaro del Gobierno Nacional por el proyecto de reforma tributaria en medio de la crisis económica que se vive producto de la pandemia.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En un 40% de ejecución se encuentra la obra de los Quindos en Armenia, que estaría terminada el 30 de mayo.

Precisamente Amable adelanta las obras de rehabilitación vial de este sector de la ciudad que han generado varias dificultades en materia de movilidad.

El gerente de la entidad James Castaño, manifestó que realiza socialización pertinente con la comunidad para asumir compromisos que permitan menguar las afectaciones mientras se adelantan las obras.

Señaló que con el contratista aumentarán la capacidad operativa en cuanto a los reguladores de tránsito que es una de las mayores quejas por la congestión vehicular. También realizarán la señalización para mejorar la visibilidad en la zona.

El acuerdo que suscribió la Corporación Autónoma Regional del Quindío con el Jardín Botánico permitirá la restauración ecológica en ecosistemas degradados al sur del departamento, donde se unen el río Quindío y el río Verde, con la siembra de 12.000 especies forestales en 12 hectáreas a partir del 22 febrero.

La Tebaida contará con el primer semáforo con energía solar del Quindío

Se espera el próximo fin de semana poner en funcionamiento la primera intersección semaforizada con energía solar en el departamento, que estaría ubicada en la carrera 6 con calle 13 de la localidad.

La secretaria de tránsito, Suleny Ocampo, manifestó que el costo aproximado del proyecto es de 70 millones de pesos. Señaló que realizan una solicitud ante el Ministerio TIC para que brinden el conocimiento que permita dar viabilidad al proceso.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación, realizó la intervención a la constructora Habitalia S.A.S., por medio del agente liquidador, por incumplimientos a la población afectada. Este es el segundo caso de intervención que se realiza, gracias a un plan de vigilancia y control que se viene haciendo por parte de la administración municipal.

Mañana sábado 13 de febrero a las 2:30 en el municipio de Salento estará de visita el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Escaf donde participará entre otras actividades de la siembre de palma de cera en la zona protegida reserva La Patasola

Desde las 9 de la mañana en la plaza de Bolívar de Armenia se adelantará Gran Jornada de Donación de Sangre esto ante la escases de este líquido vital en el banco del hospital San Juan de Dios.

Voceros de las comunidades indígenas en el Quindío destacaron la reciente entrega de tres viviendas para familias del resguardo Embera Chami en Calarcá, sin embargo destacaron las necesidades que en materia de vivienda, proyectos productivos, tierra, salud y educación tiene esta población, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes, El Club Cafeteros de Armenia fue seleccionado para hacer parte de La División Profesional de Baloncesto con lo que se busca apoyarán la masificación y fortalecimiento del baloncesto profesional.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los próximos días surtirán el proceso legal de afiliación a la Federación Colombiana de Baloncesto y los trámites pertinentes ante el Ministerio del Deporte para la obtención del reconocimiento deportivo como Clubes Profesionales.

Paola Morales gerente del Club Cafeteros manifestó la importancia de esta selección no solo para el club sino para el baloncesto del departamento del Quindío de cara no solo a participar en la liga nacional sino también en los juegos nacionales del 2023.

NOTICIAS RELACIONADAS

_________________________________________________________________