Una menor que estaba desaparecida fue hallada abusada y amarrada a un árbol

Una niña de 14 años fue hallada amarrada a un árbol y abusada sexualmente, después de tres días de haber sido reportada como desaparecida en el municipio de Yondó, en el magdalena Medio. Este aberrante caso de violencia contra los menores de edad tiene consternada a la población.

La familia denunció que este hecho se pudo haber evitado si la Policía hubiera actuado con prontitud y no con negligencia, pues presuntamente, los uniformados no acudieron a la búsqueda de la menor porque no tenían con qué movilizarse.

“Se ordenó de una indagación preliminar disciplinaria para saber si se presentó algún tipo de omisión por parte de funcionarios de la institución. El departamento de policía Magdalena Medio reafirma su compromiso con el respeto y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes”, explicó el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de esta unidad policial.

La menor será valorada pro Bienestar Familiar para el restablecimiento de los derechos. Además, la Policía adelanta la búsqueda de los presuntos responsables para que enfrenten un proceso por el abuso sexual de la menor.