Temporada escolar ha sido caótica en Ibagué

Una difícil situación, están atravesando los comerciantes que se dedican a la venta de útiles y ropa escolar, los elementos no se han podido comercializar debido a la crisis por el COVID-19.

Para los comerciantes las pérdidas económicas superan el 90%, este año los padres de familia han comprado cuadernos económicos, no han invertido dinero en uniformes, maletines, lo que ha originado que este año no se hicieran pedidos escolares a los proveedores.

Una temporada negra vive el comercio escolar en la capital tolimense.