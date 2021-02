Familias en Acción levanta suspensión del incentivo a 522 beneficiarios

Tras revisar las bases de datos de los afiliados que se encuentran suspendidos, el programa Familias en Acción Cartagena logró identificar y recoger la información de 522 beneficiarios, quienes podrán recibir nuevamente su incentivo, al superar la causal de suspensión.

Ésta es una cifra récord para el bienestar de los afiliados, ya que por primera vez se alcanza un número tan grande en el proceso de levantamiento. La mayoría de las personas que estaban suspendidas presentaron problemas de inconsistencias en los documentos, especialmente el cambio de tarjeta de identidad a cédula, o número de documento errado.

Edgar Arrieta Caraballo, Enlace Distrital de Familias en Acción, resaltó el éxito en el proceso, pero advirtió que todavía quedan más de 2.000 personas en calidad de suspendidos, por lo que hizo un llamado a todos los que reciben estos recursos (apoyo en salud y educación a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años) para que revisen de forma frecuente su estado de documentación en el núcleo familiar para evitar suspensiones.

Aunque en la actualidad el SIFA de Familias en Acción no se encuentra activo para hacer levantamientos, Edgar Arrieta Caraballo, señaló que los suspendidos pueden identificar la causal de su estado, y buscar los documentos necesarios para que cuando nuevamente se dé apertura a la plataforma, se pueda tramitar la solicitud.

Arrieta Caraballo recordó que entre las causales de suspensión están: que los tipos de documentos de identidad no correspondan con la edad de la persona; el número del documento de identidad, la fecha de expedición y/o la fecha de nacimiento del documento no concuerdan con los parámetros definidos, según directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil; el titular no se encuentra en las bases de focalización; posible fallecimiento de la titular, según lo reportado por el aplicativo de supervivencia o información suministrada por el equipo regional de Familias en Acción; posible suplantación de la titular y cuando el Sisbén realiza actualización y considera que un núcleo familiar mejoró sus condiciones socioeconómicas, este reporte genera suspensión (se debe gestionar directamente con el Sisbén para volver al programa).

Las personas que no han cobrado cuatro veces consecutivas su incentivo y se encuentran suspendidos, para lograr el levantamiento es necesario que envíen carta de compromiso con la firma del titular garantizando que si van a cobrar el dinero.