Barranquillero en huelga de hambre para que MinEducación convalide título

Desde las ocho de la mañana de este lunes, el médico barranquillero Bryan De Alba inició una huelga de hambre en la sede del Ministerio de Educación en Bogotá y además se encadenó para pedir la convalidación de su título en Brasil.

El médico quien además es egresado de la Universidad del Norte, estudió cirugía general y cirugía plástica en la Universidad Fluminense de Brasil y denunció que lleva cuatro años esperando que el Ministerio de Educación convalide su título.

"En uno de los comunicados que me enviaron me dicen que no aparece ninguno de los folios que yo sí he anexado, inclusive mis apoderados en Bogotá tomaron la foto del funcionario recibiendo los folios con los radicados", manifestó De Alba.

Bryan indicó que debido a que en estos cuatro años no ha podido ejercer los estudios hechos en Brasil le ha tocado conformarse en otros campos.

"He trabajado en primera línea cuando comenzó la pandemia como médico general, en cirugías también, de eso porque desafortunadamente no puedo trabajar en cirugía reconstructiva porque no tengo del documento", dijo.

Envió un mensaje a la Ministra de Educación para que le permitan poder convalidar su título que es lo único que pide.