El país no aguanta más corrupción: vicepresidenta a alcaldes y gobernadores

Desde la Cámara de Comercio de Sogamoso, Boyacá, donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, da luz verde a la obra de la Variante de Sogamoso, que impactará la movilidad y competitividad del departamento, le pidió a los funcionarios públicos, en especial a alcaldes y gobernadores de Colombia, garantizar la transparencia para la realización y ejecución de obras públicas.

“Queridos mandatarios, este es un país que en este momento esta muy afectado en la confianza, no solamente por cuenta de la pandemia por el coronavirus, sino por la pandemia de la corrupción en el país, y el país no aguanta más, no merece que haya de ninguna manera una tolerancia contra la corrupción, y acá todos estamos con la obligación de velar por el cuidado estricto de cada uno de los recursos públicos, que son sagrados”, sostuvo Ramírez.

Agregó que “servir significa entender las necesidades, y tratar de solucionarlas siempre. La política es muy dura, hay mucha ingratitud, el mismo ciudadano que a veces no entiende el esfuerzo que se hace, pero sí hay un oportunismo que hay que erradicar. Pero en medio de la pandemia aterradora, lo que se necesita son manos, cabezas y talento para darle oportunidades a la país, y es lo que esperamos que siga sucediendo, apoyo de todos, y decirle a los colombianos, que sí hemos visto liderazgo por parte del presidente Iván Duque, un trabajo sin limites”.

La vicepresidenta también visitara el municipio de Sotaquirá, y lanzará la estrategia INÉS, que busca prevenir la violencia contra las mujeres rurales del departamento e involucrarlas en la reactivación económica.