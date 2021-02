Las opiniones que genera propuesta de reducir toque de queda /

A través de redes sociales y en WhatsApp hubo diversas reacciones frente la propuesta del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey de variar las condiciones de movilidad en medio de la emergencia sanitaria; por ejemplo, el mandatario anuncia que llevará al PMU la idea de eliminar el pico y cédula de pares e impares.

El mandatario también anunció que propondrá cambios al toque de queda; esa restricción comenzaría a las 11 de la noche y terminará a la misma hora en que está hoy, es decir a las 5 de la mañana. La ley seca tendría el mismo horario. Apenas unos minutos después de que el alcalde lanzara esa idea dado que según su despacho ha mejorado el nivel de ocupación de camas UCI se produjeron varias reacciones.

"No entiendo, si las medidas están funcionando por qué no se mantienen de una forma más prolongada. Solo han disminuido, nada significativo", aseguró en Twitter el profesor universitario Héctor Mauricio Gómez. En cambio, otra persona que se identificó como Sambay80 indicó: "Lo del toque de queda si me parece bien, es más debería ser desde las 12 pero si debe dejar el pico y cédula al menos 15 días más".

Otro de los ciudadanos, Édgar N Vesga escribió en Twitter: "Todo debería levantarse tan pronto se regularice el proceso de vacunación y no antes Debe imperar el interés de la comunidad y no el de unos pocos. Bucaramanga necesita liderazgo, alguien que administre adecuadamente la ciudad". En la polémica terció el director ejecutivo de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda: "El empresariado necesita urgentemente la reactivación económica. Se puede trabajar con protocolos y estrictos controles".

Otro de los twitteros activos, Álvaro Vecino Pico expresó: "El manejo de la pandemia es parte de la cultura ciudadana. Es decir requiere algo más que pico y cédula y toque de queda". Nelson Gustavo Parra, oyente de Caracol Radio indicó a través del WhatsApp: "El alcalde afanado por levantar restricciones y se nos viene el tercer pico. Dios no ayude".

