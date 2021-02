Muncipios se niegan a entrar en alternancia por falta de garantías

Albania con más de 5 mil habitantes, de los cuales cerca de 600 son niños que van al colegio, se niega a entrar en la alternancia este mes de febrero.

El mandatario local, Humberto Sierra, aseguró en Caracol Radio que su municipio no cuenta con los colegios en buenas condiciones ni la conectividad para garantizar un regreso a las aulas en condiciones seguras.

Dijo que por ahora no van a acatar el llamado del Ministerio de Educación para mandar a los menores a los salones de clase.

"No tenemos las instalaciones para que los niños puedan retornar. Necesitamos recursos para inversión tanto de las instalaciones como de los protocolos de bioseguridad. No contamos con la tecnología, como tabletas o el Internet para que ellos puedan hacer sus trabajos en casa. Además, no tenemos un plan de transporte para movilizar a nuestros estudiantes", agregó el mandatario.

Por esa misma línea apuntan rectores de colegios de Landázuri, un municipio que ya anunció la alternancia, pero a pesar de ello algunos consideran que tampoco tienen las condiciones.

Maritza Díaz, rectora del colegio Las Flores asegura que no están de acuerdo con la alternancia porque no tienen las garantías de salubridad ni infraestructura.

"No nos han dado las condiciones. No deberíamos iniciar porque hay escuelas que no tienen ni baños, no hay servicio de aseo y no se puede pensar que el docente hará de personal de aseo", reiteró.