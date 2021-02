Denuncian fallas en la Ruta de Atención Integral a mujeres en Risaralda

Según estos colectivos de mujeres y organizaciones, el funcionamiento inadecuado de la Ruta de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género se debe, principalmente, a la falta de funcionarios tanto en el Programa de Equidad de la Mujer del departamento como en las Comisarías de Familia.

Natalia Restrepo, representante de la Corporación Casa de la Mujer y la Familia Stella Brand, explicó algunas de las barreras que tienen las víctimas para acceder adecuadamente al aparato judicial.

"Llega una mujer que quiere poner una denuncia, se llena de fuerza para realizarla, y se encuentra con el primer filtro que son las preguntas de la vigilancia, cosa que no debería ser, y lo segundo es que sólo atienden a tres mujeres que lleguen antes de las 7:00 a.m. Entonces, estas mujeres se arman de valor y las devuelven porque no hay personal o deben ir más temprano, porque no está la documentación completa de los menores, inclusive, porque no cuenta con la dirección exacta de su agresor" manifestó Restrepo.

Igualmente, Restrepo destacó la falta de respuesta y apoyo que se les ha brindado a estos colectivos de mujeres, por parte de las autoridades competentes pese a la declaración de Emergencia Machista Nacional que realizaron el año pasado a raíz del aumento de feminicidios en Risaralda y el país.

Entre las preocupaciones de estos colectivos destaca la falta de respuesta y atención en las Comisarías de Familia, respecto a los casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, niños y niñas; que se presentan continuamente en Risaralda.