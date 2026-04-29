Policía alerta por narcotráfico “invisible”: cocaína camuflada en alimentos y más de 60 nuevas drogas

La Policía Nacional lanzó una advertencia sobre una nueva fase del narcotráfico en Colombia: drogas camufladas en productos de consumo diario y la circulación de 68 nuevas sustancias psicoactivas detectadas en el país.

Según el Centro Internacional de Estudios Estratégicos Contra el Narcotráfico (CIENA) de la Dirección de Antinarcóticos, las redes criminales están utilizando ciencia, procesos industriales y tecnología para disolver, impregnar o transformar sustancias ilícitas en productos cotidianos, dificultando su detección por parte de las autoridades.

La teniente coronel Eliana Ruíz Riascos, jefe del CIENA, aseguró que “el narcotráfico ha demostrado una alta capacidad de adaptación e innovación en sus procesos para evadir los controles de las autoridades. Tenemos el camuflaje químico donde se utilizan productos normales como café o condimentos para ocultar la cocaína y evadir los controles”.

Entre las sustancias más peligrosas detectadas se encuentran el fentanilo, de alta letalidad; la xilacina, conocida como la “droga zombi”; y análogos sintéticos con efectos impredecibles. La Policía advirtió que la mezcla de estas sustancias, conocidas como polidrogas, incrementa exponencialmente el riesgo de intoxicación, dependencia y muerte.

El mayor Andrés Marín Morales, investigador del CIENA, explicó que “difícilmente uno puede identificar una sustancia por su apariencia, por su olor e inclusive por su sabor” y alertó sobre casos en los que personas consumen drogas sin saberlo, al estar ocultas en dulces, alimentos e incluso en entornos escolares.

Frente a este panorama, la Policía informó que fortaleció capacidades con tecnología de detección avanzada en puertos y aeropuertos, pruebas rápidas en campo, inteligencia internacional y cooperación transnacional para enfrentar esta amenaza criminal en evolución.