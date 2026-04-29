Inició despliegue militar y de policía en vía Panamericana: vehículos blindados y drones

Las Fuerzas Militares de Colombia reforzaron la seguridad en la zona limítrofe entre Valle del Cauca y Cauca con el despliegue de blindados, vigilancia aérea y controles especiales, luego de los recientes ataques registrados en el suroccidente del país.

El componente principal de la operación está a cargo del Ejército Nacional de Colombia, que movilizó un pelotón blindado compuesto por ocho vehículos tácticos ASV M1117 para patrullar de manera permanente vías primarias y secundarias del sur del Valle del Cauca y norte del Cauca.

Además, se instalaron puestos de control mixtos con la Policía Nacional de Colombia, apoyados por binomios caninos especializados en detección de explosivos, ante el riesgo de nuevas acciones terroristas sobre corredores estratégicos.

Por aire, la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuso aeronaves no tripuladas para sobrevuelos de vigilancia y una ambulancia aérea para eventuales evacuaciones y traslados aeromédicos.

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El despliegue ocurre después de lo revelado este miércoles por el comandante del Ejército, General Royer Gómez Herrera, quien aseguró que en los recientes bloqueos sobre la vía Panamericana “los bandidos querían que la tropa saliera a la vía para detonar las cargas”.

El oficial explicó que los responsables también detuvieron el tránsito y repartieron volantes como parte de la maniobra, pero precisó que “la tropa no se bajó”, evitando así caer en la trampa preparada por los atacantes.

Entre tanto, el comandante general de las Fuerzas Militares, General Hugo Alejandro López Barreto, junto con la cúpula militar y policial, lidera desde esta región las operaciones para recuperar la seguridad y garantizar la movilidad entre ambos departamentos.