Denuncian a fiscal de Cartagena por presunto acoso en caso de La Ermita

En oficio dirigido al Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado, Joaquín Arturo Piñeros Castillo y Sidis Donado Santiago, representantes legales de las firmas Medicina Integral IPS SA, de la Clínica La Ermita en Cartagena, presentaron queja por presunta persecución personal de la Fiscal que lleva el caso.



Piñeros Castillo explicó que le asignaron fecha para el 30 de octubre de 2020 a las 4 pm para audiencia de imputación y medida de aseguramiento en su contra, a dicha audiencia, no pudo asistir por motivos de salud, pero sí asistió su esposa Sidis Donado Santiago, para afrontar las denuncias de daño en bien ajeno y de urbanización ilegal, que fueron interpuestas contra las sociedades que representan, por la construcción del centro asistencial y que es objeto de una investigación por las supuestas afectaciones estructurales de una vivienda aledaña al inmueble.

Joaquín Arturo Piñeros expresó, “Cómo es posible que trate de imputar un daño en bien ajeno, cuando el delito es queréllale y doloso. Como se le acurre que construimos una clínica para dañar una casa. Este delito no nace a luz jurídica de manera culposa. No entendemos por qué no rechaza de plano seguir el proceso en relación al Daño en Bien Ajeno.”

Los representantes del centro asistencial solicitan al Fiscal General, que investigue si el la fiscal habría manejado el caso de forma despectiva, ofensiva y de la mala fe.