“William Faulkner fue mi influencia”: Tomás González

El escritor antioqueño, Tomás González, es autor de una decena de novelas, poemarios y libros de cuentos, que han sido traducidos al francés, inglés, alemán e italiano.

Su novela más reciente, El fin del Océano Pacífico (2020), cuenta la historia de Ignacio, un médico que emprende un viaje al Pacífico acompañado de su familia, en busca del sentido de la vida.

“Yo citaría a William Faulkner por el delta del Mississippi, muy intricado, muy rico, muy duro también. Lo leí mucho y me impresiono la manera como no solamente como esta en la naturaleza sino como esta en su propia literatura es como manigua, es un estilo selvático, donde la línea narrativa se pierde o no se pierde, se intrinca en una cosa que es muy parecida a la vegetación y a los valles del Mississippi y creo que influyo bastante y son técnicas aplicables a nuestra naturaleza colombiana y un poco a nuestra población.

El autor colombiano estuvo en conversación con Camilo Hoyos en el marco del Hay Festival Cartagena 2021.