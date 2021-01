“Yo soy partidario del suicidio asistido”: Fernando Savater

El escritor y filósofo Fernando Savater (España) es autor de una extensa bibliografía de más de 50 libros, que abarca ensayos políticos, crítica literaria, ficción y drama, incluyendo las obras destacadas de la filosofía popular Ética para Amador (1991) y Política para Amador ( 1992).

En conversación con Alejandro Gaviria habló sobre su libro más personal, ‘La peor parte’, cómo la angustia por la muerte de su esposa Sara fue el pago por la felicidad de una vida juntos. Un libro duro que habló sin rodeos sobre la pérdida, pero también sobre el amor y la memoria.

“El libro no trata de mi dolor, de la perdida, de la ausencia, de mis penas, puedo ser más o menos vanidoso, pero no tan ingenuo para saber si estoy alegre o estoy triste. El libro es una celebración de Sara, es una celebración de ella y yo lo que quería de alguna manera era que no pasara al olvido para que otras personas la echasen de menos.”

Ha sido galardonado con doctorados honoris causa por numerosas universidades de Europa y América Latina y ha ganado prestigiosos premios, entre ellos el Premio Ortega y Gasset (2000) y el Premio Planeta (2008).

“Yo soy partidario del suicidio asistido. Yo creo que las personas tenemos derecho a decir cuando queremos vivir y cuando no. Hay una tradición que uno vive mientras la vida está comenzando apenas y luego debe haber una posibilidad de abandonarla.”