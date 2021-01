Incertidumbre en el gremio del transporte escolar del Tolima

El inicio del año escolar en modalidad virtual generó incertidumbre entre los transportadores escolares en Ibagué quienes completarán un año con sus vehículos paralizados.

El gerente de la cooperativa SeresCoop, Alfonso Carrillo, señaló que el panorama es preocupante por la inmovilización de sus vehículos que ha generado millonarias pérdidas y una grave crisis económica para cientos de familias cuyo sustento depende esta actividad.

“Este es un trabajo familiar. La operación de los vehículos compromete al núcleo familiar y por lo tanto el no funcionamiento de los carros genera un impacto directo en la economía de los hogares. No hemos recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. Ellos han diseñado ayudas a muchos sectores pero nosotros no hemos sido incluidos”, aseguró el directivo de la empresa.

Carrillo expresó que confían que muy pronto se implemente la alternancia para reanudar la operación de sus vehículos al tiempo que precisó que garantizan el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Salud.