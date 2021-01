Denuncia: Golpean a mujer por pedir distancia en ascensor de Medellín

En las últimas horas, las denuncias relacionadas con casos de agresión física hacia las mujeres han estado en el foco de la discusión nacional. Esto como resultado de la publicación del caso de la jóven Diana Carreño quien fue agredida con una botella por parte de un sujeto.

Precisamente, a este caso en Bucaramanga se le suma la reciente denuncia de la señora Katalina Vásquez, quien contó a través de redes sociales que sufrió una agresión física por parte de un sujeto dentro del Centro Comercial Florida en Medellín.

Según narra la denuncia, la mujer le pidió a un grupo de personas que se respetara el aislamiento preventivo dentro del ascensor del Centro Comercial y de inmediato comenzó la agresión que temrinó con puños. "Me insultaron, me dañaron el cel y el calvo me metió un puño", escribió Vásquez.

En cuanto al proceso, la mujer manifestó que ningún representante del Centro Comercial hizo algo al respecto para retener al sujeto que la agredió. Y por parte de las autoridades, le pidieron tener una incapacidad de mínimo 3 días. "Expliqué que aunque me golpearon no iba a pedir una incapacidad de 3 días por daños físicos porque aunque me pegaron logré salir del ascensor y el daño era más moral".

Finalmente, la mujer compartió un video contando lo sucedido y reiteró la incapacidad que tienen las entidades y autoridades ante estos casos de violencia. "Ah y al bueno para nada del 123 y su línea mujer. Imbéciles así nos matan a diario", puntualizó.