¿El camino que le falta a la alternancia educativa en Antioquia?

El martes, la ministra de Educación María Victoria Angulo visitó el Oriente antioqueño para conocer las experiencias en el regreso a clases, con el modelo de alternancia, en los municipios de Marinilla y El Retiro. En ese evento, la secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez, anunció que ya son 37.000 los estudiantes y 3.475 los docentes que volvieron a las aulas en 86 municipios no certificados del departamento.

En diálogo con Caracol Radio, la secretaria Peláez aseguró que la decisión de llamar a la alternancia fue “por las condiciones que tiene el departamento de Antioquia”. Sin embargo, aún falta camino para que la totalidad de los estudiantes matriculados puedan retomar actividades en las sedes físicas de las instituciones educativas. El pasado 18 de enero, cuando comenzaron las clases con cerca de 24.000 estudiantes, la Gobernación explicó que esa cifra representaba solo solo el 4% de los matriculados.

Consultamos sobre el estado de ese proceso en varias comunidades educativas de Antioquia. Y aunque varios profesores y directivos coincidieron en que es una buena noticia que el departamento avance en esa vía, una de las principales inquietudes está relacionada con la contratación del personal administrativo necesario para que el retorno se haga en condiciones seguras.

“Si en alguna parte podemos garantizar el autocuidado es en las instituciones educativas, pero tenemos a los profesores cumpliendo labores que nos les corresponden porque el personal administrativo no ha sido contratado. Esa es una deuda que tiene la Secretaría de Educación. El riesgo es que se retroceda la alternancia”, dijo Carlos Mario Londoño Muñetones, rector de la IE Normal Superior Miguel Ángel Álvarez de Frontino.

La preocupación se centra, principalmente, en la falta de personal de aseo, que es clave en la aplicación de los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Ante esa inquietud, la secretaria Alexandra Peláez aseguró que esa contratación es prioritaria y que estará formalizada al finalizar esta semana. Además, explicó desde el año anterior, cuando se ordenó la suspensión de clases, la Gobernación de Antioquia tuvo que suspender esos contratos, pues no es posible pagar servicios que no se estaban prestando.

Justamente, Frontino es junto a Girardota uno de los dos municipios que, según anunció el martes la Secretaría de Educación, por diferentes razones no adoptaban aún el modelo de alternancia. Sin embargo, el rector Londoño precisó que en ese municipio realmente son siete las instituciones que ya se acogieron al retorno a clases con ese modelo. Solo una, el Centro Educativo Rural Indígena Garzón de Pegado, con sus 30 sedes, no ha podido hacerlo porque estas hacen parte de las 538 que no cuentan con agua potable en el departamento.

¿Virtualidad?

En el evento del martes también llamó la atención un anuncio: que mediante una alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se entregarían 37 mil tabletas a estudiantes matriculados en instituciones educativas que no cuentan con servicio de acueducto y donde, por ese motivo, no es viable la alternancia.

Sin embargo, en el diálogo de este miércoles con Caracol, a la pregunta sobre la utilidad de esas tabletas en comunidades que además de no contar con agua no tienen conectividad a internet, la secretaria Peláez respondió que se trata de dispositivos con material pedagógico preinstalado, que llegan a complementar otros recursos que ya utilizan estudiantes y docentes para acompañar la educación en casa.

“El departamento no tiene conexión a internet en sus sedes rurales y la tiene en muy pocas urbanas. Entonces, la virtualidad no ha sido la estrategia para impulsar el estudio en casa. Hemos diseñado distintas estrategias: la radio educación, la tele educación y además la entrega de guías impresas. También dotamos todo el departamento de la nueva colección de Escuela Nueva, de manera que los docentes también tuvieran material de apoyo”, explicó Peláez.

Agregó que, debido a que la conectividad no ha sido prioritaria, para este año la Gobernación de Antioquia destinó 50.000 millones de pesos a ese propósito. Según dijo, está en trámite un contrato para conectar las 411 sedes urbanas, los 80 parques educativos y las nueve ciudadelas educativas del departamento, además de una licitación para la conectividad en sedes rurales.

Según la propia Gobernación de Antioquia, el 24.6% de las sedes educativas del departamento no tiene acueducto y el 69.7% no tienen alcantarillado. Urabá y Bajo Cauca son las subregiones más afectadas.