¿Qué retos enfrenta la infraestructura aérea ante la temporada de fin de año?

En Hora20 el análisis al panorama del sector aeronáutico colombiano de cara a la temporada de vacaciones de fin de año y de las dificultades que representan las lluvias y las condiciones meteorológicas adversas. Hablaremos del rol del aeropuerto El Dorado, las aerolíneas y las herramientas tecnológicas necesarias para garantizar la operación en esta época del año. El debate también sobre las capacidades, las condiciones y los planes a mediano y largo plazo en infraestructura.

Lo que dicen los panelistas

Paula Bernal, abogada y gerente general para Colombia de IATA, explicó que se ha tenido unos días difíciles para los usuarios en El Dorado, “hay condiciones del clima que son frecuentes en esta época del año por lluvias o baja visibilidad; eso pasa en muchas partes del mundo”. Detalló que lo importante es que lo operacional esté andando para que los fenómenos climáticos impacten de la menor manera posible, “el país depende mucho del sector aéreo y por eso hacemos llamado para que temas operacionales se pongan a disposición”. También manifestó que el hecho de tener una declaratoria de capacidad de 74 operaciones por hora, no significa que todos los días la operación sea bajo ese ritmo.

De otro lado, explicó que El Dorado es nivel tres de congestión, “es el primer hub de carga y segundo en pasajeros, pero concentra muchas formas de aviación. Muchos aeropuertos separan esa aviación, no es común la aviación militar y de Estado en las mismas pistas del aeropuerto principal”. Por último, dijo que de 74 operaciones por hora, un 20% es aviación, es no regula, “eso quita mucha capacidad para pasajeros. Podríamos mover 74 por hora de manera regular”.

Cristina Cadavid, fiscal de Sintratac, sindicato de los trabajadores del sector aéreo, comentó que las aerolíneas hacen el esfuerzo, “ellos cuando tienen una ruta, todo lo trabaja para sacar adelante los pasajeros y la ruta, pero sí tenemos grandes retos en los aeropuertos de Colombia”. Destacó que hay temas de infraestructura, de servicios y el ILS, “ese es el sistema con el que un avión puede llegar a aterrizar cuando hay lluvia o neblina, pero en Colombia tenemos una pista categoría 1 y en la otra no funciona”. También planteó que hay problemas de trabajadores, “los controladores aéreos no son suficientes, hay problemas en tierra en sistemas con los que se comunica el avión. En el día a día con la normalidad se convive, pero cuando hay anormalidad, llega el caos”.

Andrés Santamaría, director de Oficina de Turismo de Bogotá, detalló que El Dorado es muy importante en términos económicos y de turismo, “es el aeropuerto de entrada en la región. Este año hay un aumento del 20% de turistas internacionales”. Manifestó que si no tenemos buen aeropuerto, está en riesgo la economía nacional, “en economía hay que crecer y se debe tener un trabajo conjunto. Heathrow tiene dos pistas y hace 1.300 actividades de aterrizaje y despeje y El Dorado con las mismas dos pistas, tiene 700″.

También manifestó que hay atraso histórico en lo aeronáutico, “El Dorado nuevo no lleva más de 20 años, es infraestructura y un tema tecnológico, es un tema de radares también”. Por último, resaltó que se busca que Bogotá sea la primera ciudad puerto seco en el que la responsabilidad del Distrito es mejorar vías, hacer ampliaciones, mejorar la conectividad y generar una gran ciudadela de la mano de los actores del sector.

María Claudia Lacouture, presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana, presidente de Aliadas y exministra de Comercio, Industria y Turismo, planteó que el peso de El Dorado para el desarrollo turístico y económico es muy importante, “el país no tiene infraestructura de transporte real y no hay complementariedad. No hay suficientes carreteras, no hay fluvial y limitaciones en trenes, por eso el aéreo es prioridad”. También se preguntó por qué el país tiene una capacidad de 68 operaciones por hora y la Aerocivil aprueba 74 operaciones, “sobre todo, si no contamos con equipos y recursos humanos necesarios. Esa pregunta es clave ahora en la época de navidad”.

Por último, dijo que no es solo ampliación y estructura para mejorar el desorden, es organizar y mirar cómo se desarrollan capacidades y se cumpla con requerimientos, “hoy El Dorado tiene un movimiento importante y un reconocimiento, moviliza 40 millones pasajeros, le sigue Medellín con 11 y 7 en Cali. Hay un tema importante ahí y es ver cómo podemos extender horarios de operación en otros aeropuertos para garantizar conectividad regional, eso es un tema de coordinación y cooperación”.