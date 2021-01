COViD-19 tiene al representante César Pachón con respirador artificial

El parlamentario por el departamento de Boyacá, actualmente recibe oxigeno con ayuda de un respirador en casa.

El Representante a la Cámara por el Partido del Mais, César Pachón se percató de que presentaba sintomas de Coronavirus, cuando sintió una fuerte dificultad para respirar, dolor en el pecho y falta de oxigeno.

Inmediatamente se comunicó a la EPS a la cual está afiliado (Famisanar), la cual hasta la fecha, según el también lider campesino, no ha respondido como debe ser, por eso, por particular, al parlamentario boyacense le tocó, como a miles de colombianos, costear la prueba Covid y el tratamiento para superar el virus del que se contagió.

“Yo tengo que decir que la EPS Famisanar no ha respondido en mi caso. Los protocolos fueron supremamente superfluos, robots comunicandose a medias conmigo como paciente, nunca vinieron a tomarme la prueba covid-19, y menos he recibido el tratamiento completo para este virus que no distingue raza, color, estratos ni nada. Yo tuve la fortuna de que el médico del congreso me ayudara a guiarme en el tratamiento, pero, esto nos lleva a reflexionar una vez más, sobre qué está pasando con quienes se contagian de coronavirus, y no tienen la posibilidad de tener contactos o dinero para costear la enfermedad; la salud sigue siendo un negocio y no un derecho”, dijo el parlamentario que se recupera en casa.

Aclaró el legislador que desistió de acudir a un hospital, pues la ocupación es enorme y temía agravarse en la espera de urgencias; insistió que desde su casa en Bogotá, se encuentra con baja saturación, conectado a oxígeno y respirador artificial, realizandose por su propia cuenta las nebulizaciones propias para su tratamiento, y aprovechó para insistirle al gobierno nacional que haga todo lo posible para frenar las muertes por covid- 19, agilizando la entrada y aplicación de las vacunas conrtra el coronavius.