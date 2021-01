El que intenta confundir es él: Pedrito Pereira a gerente de Corvivienda

Sigue la polémica entre el gerente de Corvivienda, Néstor Castro; y el exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, por las denuncias hechas el año anterior por la actual administración en el denominado ‘Libro Blanco’ sobre la supuesta pérdida de 12 mil millones de pesos y un presunto cambio de beneficiarios del proyecto Ciudadela La Paz.

El exmandatario le respondió a Castro, asegurando que intenta confundir a la ciudadanía, ya que una vez realizadas las aseveraciones a través de un Facebook Live, solicitó un derecho de petición para que aclarara la situación.

“Ese derecho de petición lo respondió de una manera abstracta, por lo cual me vi obligado a instaurar una acción de tutela que fue fallada a mi favor en primera instancia. Él se vio abocado a responder y me responde que los 12 mil millones de pesos están en la Secretaría de Hacienda y que no existe un acto administrativo donde haya cambio de los beneficiarios. Obviamente al haber respondido esa tutela es revocada por hecho cumplido”, explicó Pereira.

Sin embargo, el exalcalde de Cartagena, argumentó que como la respuesta fue totalmente diferente a lo afirmado en el vivo, pidió una solicitud de rectificación para que lo hiciera públicamente.

“Al haberse negado a rectificar, el 16 de diciembre del año 2020 se admite esta acción de tutela una acción nueva por violación al buen nombre y la dignidad”, argumentó.

Pedrito Pereira manifestó que el gerente de Corvivienda fue notificado del fallo de tutela a través de un correo electrónico a las 7:37 de la noche del 25 de enero de 2021.

“Los servidores públicos deben dar el ejemplo de cumplir los fallos judiciales y además ser gallardos. Si ya me dijo en un derecho de petición que los 12 mil millones de pesos no se perdieron y que no hubo cambio de beneficiario, debe cumplir el fallo de tutela”, sostuvo Pereira.