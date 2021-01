Habitantes en Cúcuta afectados por aparición de hormigas brasileñas /

Cerca de ocho personas entre los que se encuentran niños, han sido afectados por la picadura al parecer hormigas brasileras, en un conjunto cerrado del Barrio Santander, ocasionando brote y fiebre entre estas personas.

Kelly Díaz narra lo que esta pasando, "a mi me sucedió desde el lunes, sentí un ardor en mi brazo a la altura del codo y de repente se me colocó rojo esa parte , y luego me salieron unas ampollas, fui al médico y me dijo que eso es algo que le llaman hormiga brasileña, me envió unas pastillas y una crema .

Luego que uno de los habitantes del barrio lo publicaran a través de las redes sociales, se conocieron que ya son varios los casos de personas afectadas entre ellas una niña de 11 meses.

Según los médicos esto se trata de una hormiga que sale luego de finalizar las temporadas de lluvia y que se encuentra en zonas verdes , el médico David Fajardo explica , que se trata de un insecto conocido como fuego, cuyas afectaciones se producen del líquido que produce al destripar , al tener contacto con el allí se inician a presentar los síntomas, por eso la recomendación es no matarla de esta manera utilizar algun6tipo de insecticida, no es peligroso donde tener cuidado y de ser necesario acudir al médico.

Tomar anti alérgicos y anti sépticos es lo más recomendable, pero se llama a la calma a las personas ante la proliferación por estas épocas este insecto.

Se espera que la secretaría de salud, haga presencia evalúe lo que allí sucede y tomen medidas, para que más personas no se vean afectados.