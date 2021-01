Narcodependientes generan temor en barrios de Cúcuta

Se vive en materia de inseguridad y que ya ha dejado hasta a miembros de la policía atacados por personas que consumen droga sembrado el temor y la zozobra.

Los escenarios deportivos y parques han sido tomados por consumidores de droga, esto también auspiciados a la falta de iluminación qué ha permitido que la comunidad sea víctima de estas personas que han arremetido contra sus habitantes.

"Hace algunos días un policía de civil estaba junto con su familia en el parque y llego un hombre bajo el estado de alucinógenos y lo atacó en su rostro con un cuchillo, las personas ya no pueden venir con sus hijos o menores a disfrutar porque no pueden por la presencia de esta gente, yo y otros vecinos hemos dado advertencias a las autoridades además de la empresa, pero no dan respuesta”, expresa Yacid González presidente junta de acción comunal del barrio Los Almendros.

Se ha solicitado a la empresa de alumbrado público la instalación de las luminarias para que estas personas no utilicen estos lugares para el consumo y así la comunidad siga disfrutando de los parques y escenarios deportivos