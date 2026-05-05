¡Insolito! Damnificados denuncian cobros de predial con casas que perdieron

Cúcuta

Preocupados están un grupo de damnificados del invierno del año 2011 en la ciudad de Cúcuta, a quienes curiosamente les empezaron a cobrar impuestos pese a que sus viviendas se desplomaron.

Los casos quedaron al descubierto cuando la alcaldía de Cúcuta embargo el salario de los humildes trabajadores argumentando deuda en el pago del impuesto predial.

El caso de la señora Martha Cañas se repite con varios damnificados del barrio san Rafael quienes fueron objeto de esa medida por parte de la administración local.

“Con sorpresa vamos a cobrar nuestro humilde salario y nos dice el banco que nuestras cuentas han sido embargadas. Con casas que se cayeron, que fuimos declarados como damnificados hace 15 años y ahora nos están cobrando lo que no existe” dijo la afectada.

Y agregó “nos mandaron a la alcaldía y allí nos dijeron que planeación municipal y catastro habían tomado esa decisión, que no es justa y que nos va a dejar otra vez en la calle”.

Indicó que por ahora nadie quiere revisar la situación, mientras ellos están hoy a la deriva y sin poder tener los recursos de su trabajo pues pasaron a las cuentas de la alcaldía como el cobro de un inmueble que en la práctica no existe.

Caracol Radio esta a la espera de una respuesta de la Alcaldía de Cúcuta frente a este tema tan sensible.