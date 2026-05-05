Ejército propina golpe a la minería ilegal en el área metropolitana

Cúcuta

Operaciones militares adelantadas en las últimas horas y orientadas a la protección de los recursos naturales, tropas de la Trigésima Brigada Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, lograron en el departamento de Norte de Santander, afectar actividades ilícitas relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.

En un primer operativo, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.°5 desarrollaron una operación en la vereda Tejarito, municipio de San Cayetano, donde fueron capturadas 23 personas que se encontraban realizando actividades de extracción de carbón mineral sin los permisos legales requeridos.

Durante la intervención se incautaron 69 barras de explosivo artesanal, 9 barras de explosivo tipo Indugel, dos plantas eléctricas, un motor de compresión, un motor de volqueta, un martillo neumático, tres motosierras, un soldador, dos pulidoras, cuatro taladros mecánicos, diez palas, dos carretas, dos picas, un extractor de aire y un martillo hidráulico, elementos empleados en esta actividad ilícita.

En un segundo operativo, tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.º5, en coordinación con la Policía Metropolitana de Cúcuta, mediante diligencia de registro a un vehículo en el sector de Oripaya, en Cúcuta, lograron la captura de un sujeto por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el procedimiento fue incautado un camión y 16 metros cúbicos de madera tipo bloque aserrada, cuya procedencia ilegal fue evidenciada durante la inspección.

De manera inmediata, se realizaron los actos urgentes. El material incautado y los hombres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Este hecho motivó aumentar las medidas de control y la presencia militar en las zonas intervenidas, con el fin de prevenir la reactivación de estas actividades ilícitas.