JEP prepara audiencia por falsos positivos en el Carmen

JEP vuelve a Ocaña por casos de falsos positivos. Nuevas audiencias 5 y 6 de mayo / Foto Archivo

Norte de Santander

La Justicia Especial para la Paz a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas hará seguimiento al régimen de condicionalidad a más de 40 comparecientes de la fuerza pública y a la tercera civil María Eugenia Ballena Mejía, quien entregaba a víctimas que luego eran presentadas falsamente como bajas en combate en Catatumbo.

El epicentro de esta acción es el municipio de Ocaña donde durante dos días se abordarán catorce hechos cometidos en Norte de Santander, entre el 2 de mayo de 2007 y 4 de julio de 2008.

Esta audiencia según informó el alto tribunal fue solicitado por las víctimas para permitirle a los ex militares exponer los hechos que se presentaron en la época.

Se ha advertido además que en este proceso no solo estarán ex miembros de las fuerzas militares sino también civiles que participaron en ejecuciones extrajudiciales en la región del Catatumbo.

Los hechos a los que se hará mención en la audiencia tiene que ver con más de diecisiete víctimas que fueron presentadas como bajas en combate a quienes se les implantaron elementos para hacerlos pasar como integrantes de la subversión