Un policía resultó herido tras ataque guerrillero en la región del Catatumbo

El Carmen, Norte de Santander. / Foto: Alcaldía de El Carmen (Facebook).

Catatumbo

Un nuevo hecho de orden público se registró en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, donde la fuerza pública fue víctima de un hostigamiento armado que dejó como saldo un subintendente de la Policía herido.

De acuerdo con la información, todo inició tras el reporte del hurto de una camioneta blanca, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo de búsqueda apoyado con un dron para ubicar el vehículo en zona rural.

Una vez lograron localizar el automotor, los uniformados se desplazaron hasta el sitio para proceder con su recuperación. Sin embargo, al percatarse de la presencia de la fuerza pública, la persona que conducía la camioneta perdió el control, salió de la vía y terminó cayendo a un abismo.

En medio de esa situación, los policías fueron hostigados por hombres armados desconocidos que, según las primeras versiones, serían integrantes del ELN.

Durante el ataque, un subintendente resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

En estos mismos hechos, de manera preliminar, se conoció que uno de los presuntos atacantes también habría resultado lesionado, aunque logró huir del lugar y no ha sido capturado.

A esta hora, las autoridades mantienen operativos en la zona para ubicar a los responsables de este hecho y reforzar la seguridad en este sector del departamento.