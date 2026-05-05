Frustran acciones terroristas en Tibú, Catatumbo

Norte de Santander

En desarrollo de operaciones militares ofensivas orientadas a la protección de las comunidades y la estabilidad del Catatumbo, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 7 orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°3 hallaron y destruyeron de manera controlada abundante material explosivo perteneciente a las disidencias del frente 33 farc, en la vereda Versalles, zona rural de Tibú.

Durante la operación, y mediante procedimientos especializados del equipo antiexplosivos fueron neutralizados ocho cilindros bomba, cuarenta y tres artefactos explosivos activados por la víctima (MAP), 32 dispositivos explosivos improvisados (AE), 3 medios de lanzamiento, 1 sistema de activación eléctrica y 1 sistema anti dron tipo pistola.

“Estos elementos se encontraban ocultos en áreas cercanas a corredores de movilidad, representando una grave amenaza para campesinos, transportadores, niños, mujeres y miembros de la Fuerza Pública” dijo un vocero de la institución

Advierten las autoridades militares que “la instalación de explosivos de manera indiscriminada constituye una práctica criminal recurrente de los grupos armados organizados, que desconocen los derechos humanos y violan abiertamente las normas del derecho internacional humanitario, al emplear métodos terroristas que buscan sembrar miedo y causar daño a la población”.