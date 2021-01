Plazo para que suspendidos de Familias en Acción envíen sus documentos

Víctor Pérez Fajardo, líder de novedades del programa Familias en Acción, dijo que entre las causales de suspensión están que: los tipos de documentos de identidad no correspondan con la edad de la persona; el número del documento de identidad, la fecha de expedición y/o la fecha de nacimiento del documento no concuerdan con los parámetros definidos, según directrices de la Registraduría Nacional del Estado Civil; el titular no se encuentra en las bases de focalización; posible fallecimiento de la titular, según lo reportado por el aplicativo de supervivencia o información suministrada por el equipo regional de Familias en Acción; posible suplantación de la titular y cuando el Sisbén realiza actualización y considera que un núcleo familiar mejoró sus condiciones socioeconómicas, este reporte genera suspensión (se debe gestionar directamente con el Sisbén para volver al programa).

En especial, para las personas que no han cobrado cuatro veces consecutivas su incentivo y se encuentran en suspendidos, para lograr el levantamiento es necesario que envíen carta de compromiso con la firma del titular garantizando que si van a cobrar el dinero.

También se debe tener en cuenta que cuando cumplen los 18 años y están estudiando, deben entregar la cédula de ciudadanía en reemplazo de la tarjeta de identidad.

Las personas que quieran hacer el levantamiento de las suspensiones pueden enviar un mensaje a uno de estos correos: fapozon@cartagena.gov.co; faciudadela2000@cartagena.gov.co; fasanfrancisco@cartagena.gov.co); fablasdelezo@cartagena.gov.co; fachiquinquira@cartagena.gov.co; faudevictima@cartagena.gov.co con todos los requisitos para el levantamiento de la suspensión. Se recomienda que escriba en el asunto: levantamiento de suspensión.

Esta información NO es para las personas que han sido retiradas del programa Familias en Acción, solo para los suspendidos.