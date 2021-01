Lunes 18 de enero, las noticias más importantes de Armenia y el Quindío

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Durante el fin de semana se registraron 382 nuevos casos de COVID-19 y 13 fallecidos. El departamento llegó a 28.367 confirmados con el virus, 779 víctimas mortales, 23.945 recuperados y 9.070 asintomáticos.

El total de casos UCI es de 711, en casa 25.870 y hospitalización 1.786. La ocupación en camas UCI del hospital San Juan de Dios, que es la primera ruta de atención para pacientes Covid-19 en el departamento se encuentra en un 56%.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Hasta el 1 de marzo se extenderá el toque de queda nocturno en Armenia

A través del decreto 012 del 15 de enero del 2021 se establece la vigencia de la medida del toque de queda nocturno de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día que se extenderá hasta el 1 de marzo.

El decreto también establece las actividades que no están permitidas en la ciudad como los eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones de más de 50 personas, discotecas y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos pero no el expendio del mismo

César Augusto Ortiz es empresario de eventos y propietario de Fonda la Floresta en Armenia y manifestó su preocupación ante las restricciones como el toque de queda nocturno que generan grandes afectaciones económicas.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

175 comparendos y 2 establecimientos sellados por incumplir medidas restrictivas en el Quindío

Varias personas fueron sorprendidas incumpliendo el toque de queda nocturno que rige en los 12 municipios del departamento desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Un uniformado fue agredido con arma blanca por un hombre que incumplía la medida del toque de queda en Armenia

Este lamentable hecho de intolerancia se registró en el CAI los naranjos de la ciudad cuando el uniformado atendía un requerimiento de la comunidad al evidenciar la infracción a la restricción establecida.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El Quindío se encuentra en alta contagiosidad por COVID-19

Así lo advirtió el médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID en el departamento, quien aseguró que en esta zona del país no ha menguado el primer pico de la pandemia y que en más de un mes se encuentra con altas cifras de contagio.

Destacó que entre octubre y noviembre se estableció ese primer pico pero debido a las celebraciones decembrinas, el turismo y el no cumplir con los protocolos de bioseguridad la curva de contagios continúa en aumento.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

100 voluntarios han participado del estudio clínico de la vacuna de Janssen en el Quindío

El médico Gregorio Sánchez, integrante de la mesa COVID en el departamento, informó que avanza el estudio clínico con 600 dosis de vacunas de Janssen que es distinta a la oficial del Gobierno Nacional que es Pfizer.

Aclaró que no se adelanta al plan de vacunación establecido por el Ministerio de Salud sino que el estudio permitirá validar la vacuna de Janssen y evidenciar su efectividad para que en un mediano plazo haga parte del plan del Gobierno.

Una de las personas voluntarias del estudio es Jair Aristizábal coordinador de la red humanitaria del Quindío, afirmó que se aplicará la segunda dosis en dos meses y que confía en el proceso que brindará unos resultados positivos para aprobar la vacuna y que pueda ser parte del plan del Gobierno.

Gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo entregará Elementos de Protección Personal para sector salud del Quindío. Gestión de $1.700 millones ante Gobierno Nacional

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Expertos en el Quindío advierten que las secuelas emocionales de la pandemia se vivirán como mínimo por 10 años

La gerente de la Clínica El Prado de la ciudad, Liliana Salazar, indicó que la emergencia sanitaria por COVID-19 genera una tensión crónica en la comunidad en general al vivir la incertidumbre del día a día.

Añadió que en medio de la pandemia se han incrementado las problemáticas de salud mental como la depresión, ansiedad y trastornos de sueño. Resaltó que familiares de fallecidos por COVID viven duelos atípicos por las condiciones en protocolos de bioseguridad que no permiten aflorar las emociones como tradicionalmente se ha hecho.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

9.900 firmas deberá recoger el comité promotor de revocatoria contra alcalde de Armenia

Uno de los líderes de la iniciativa, Edilberto Vanegas, afirmó que este es un mecanismo válido ante los incumplimientos y procesos disciplinarios en contra del alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos.

Al respecto el alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, indicó que no descarta acciones políticas detrás del proceso pero que este tipo de acciones lo motivan a trabajar por los proyectos que quedaron pendientes en medio de la suspensión del cargo por tres meses por parte de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la contratación de emergencia del COVID-19.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La procuraduría revocó decisión de destitución e inhabilidad al ex alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez por el escándalo de corrupción en Valorización

La decisión de la sala disciplinaria está enfocada en que el ex alcalde no podía ser sancionado por conductas anteriores a las de calidad de servidor público y que no se probó que en su condición de alcalde de la ciudad, exteriorizara un interés indebido en la ejecución y adjudicación de los contratos y que por tanto hubiera hecho parte de un concierto para delinquir.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Ciudadanos denuncian inseguridad en el sector de la avenida centenario de Armenia

Al norte de la ciudad una mujer fue víctima de un intento de hurto. Relató que realizaba una compra y dos hombres en moto la intimidaron con arma blanca pretendiendo hurtarla pero en la reacción logró escapar y pedir ayuda.

Al respecto el coronel José Luis Ramírez, comandante de la Policía del departamento, indicó que en el sector hay presencia constante de las autoridades por la cercanía con el comando, sin embargo, debido al hecho denunciado se reforzará la seguridad para brindar el respectivo acompañamiento a transeúntes y propietarios de establecimientos de comercio.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Un hombre cayó del segundo piso en un hotel de Armenia

El reporte lo entregó el coronel José Luis Ramírez, comandante de la policía del Quindío, quien informó que un hombre aparentemente sonámbulo cayó de un balcón del segundo piso en un hotel del centro de la ciudad. De inmediato fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica pero por fortuna sin lesiones de gravedad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Adecuar centro de detención transitoria para sindicados busca menguar el hacinamiento en Armenia

El personero encargado de la ciudad, Eduardo Monsalve, manifestó que estableciendo el seguimiento para acatar el fallo de la tutela que ya cumplió la fecha prevista, se prepara un predio en el sector del barrio Miraflores de la ciudad, donde anteriormente ha funcionado la Unidad de Víctimas, para iniciar el proceso de adecuación y así lograr, contar con esta planta física.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Vendedores informales de Armenia solicitan garantías en el proceso de recuperación del espacio público

Vendedores rechazan un eventual desalojo en torno al cumplimiento del fallo emitido por el juzgado cuarto administrativo oral del circuito de Armenia que ordena despejar las calles de la ciudad.

Alexander Cifuentes líder de vendedores ambulantes del sector de la plaza de Bolívar, indicó que se pensaba realizar una marcha pero no se contó con las suficientes personas, sin embargo, dijo que en medio de la crisis generada por la pandemia no sería justo que les impidieran trabajar por el sustento diario.

El personero encargado de la ciudad, Eduardo Monsalve, reconoció que el proceso tiene retrasos y que el censo establecido presenta una dificultad porque muchos vendedores no quedaron dentro del mismo, por eso debe reestructurarse para garantizar los derechos a estas personas.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En Montenegro rectores consideran que se deben establecer las condiciones para iniciar la alternancia

El rector de la institución educativa Jesús Maestro, Víctor Antonio Gonzales, señaló que adelantan las adecuaciones de infraestructura y protocolos de bioseguridad para el regreso paulatino de los estudiantes.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

Personería de Armenia advirtió que la alcaldía es quien debe velar por los predios para que no sean invadidos

Así lo dijo el personero encargado de la capital quindiana, Eduardo Monsalve, quien aseguró que están en el proceso de un acción de cumplimiento que establece a las dependencias de Planeación y Gobierno como responsables para que continuamente realicen los controles y seguimientos sobre los predios públicos para que no sean invadidos por particulares.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

La Secretaría de Desarrollo Económico de Armenia realizó una encuesta a los 513 Prestadores de Servicios Turísticos que cuentan con el Registro Nacional de Turismo (RNT) activo

Entre los resultados que se recolectaron de los PST que respondieron a la encuesta, evidenciaron que el 70,8 % de estos se encuentran operando actualmente. De los que operan, en la temporada alta de diciembre 2020 a enero 2021, el 65 % reportó que recibieron turistas nacionales y un 22 % reportaron turistas internacionales.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

El Quindío cuenta con 120 centros digitales que buscan fortalecen el proceso de alternancia

El secretario de las Tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el departamento, Jhon Mario Liévano, destacó que el Ministerio TIC adjudicó 52 centros digitales llegando a 120 en total lo que fortalece la zona rural en materia de conectividad.

TITULARES ARMENIA Y EL QUINDÍO

En deportes, muy mal inicio del Deportes Quindío en el Torneo Dimayor de la B, en el estadio centenario de Armenia el equipo milagroso perdió 2 a 1 con Valledupar, ahora enfrentará como visitante a Llaneros en la segunda fecha del campeonato.