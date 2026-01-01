Colombia vuelve a ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU hasta el 2027

Colombia presentará una proposición ante ONU para que cesen ataques de EE.UU. en el Caribe. Foto: Getty Images.

A partir de hoy, Colombia asume su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, hasta el año 2027.

Tras haber logrado un total de 180 votos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Colombia comienza desde Desde hoy 1 de enero, a asumir un rol como actor clave en la diplomacia internacional, y la cooperación multilateral.

¿Qué representa para Colombia?

A lo largo de los próximos dos años, el país tendrá voz y voto en las decisiones del órgano, y jugará un papel importante para determinaciones internacionales, en temas relacionados con conflictos armados, crisis humanitaria, programas de paz y otros temas internacionales.

También permitirá fortalecer la proyección de la política exterior del país, en uno de los espacios más importantes y estratégicos de la diplomacia global y en la construcción de un orden internacional.

Esta sería la octava vez que colombia haga parte del Consejo de Seguridad, tras su última participación en el periodo 2011-2012 donde participó en la resolución de conflictos y activó su papel en la promoción de la paz internacional.