Personal médico en Medellín pide a la ciudadanía acatar las restricciones

A través de un comunicado, las clínicas y hospitales públicos y privados de Medellín hicieron un llamado a los ciudadanos, para que contribuyan en el propósito de detener la propagación de la COVID-19, y cumplan con las medidas decretadas por la administración.

Según estos, a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno, el número de casos ha crecido de manera alarmante en los últimos días, situación que de no controlarse, podría llegar a desbordar la capacidad de atención de los pacientes, pues hoy tienen saturados la capacidad de atención en urgencias, hospitalización y en las Unidades de Cuidados Intensivos.

“Los hospitales y clínicas estamos dando lo máximo que podemos, pero los recursos son limitados y no van a estirar más, vamos a vivir situaciones más dolorosas, como que en algún momento un paciente no encuentre una unidad de cuidados intensivos disponible. Estamos asistiendo al tercer pico, al menos en la ciudad de Medellín. La unidad de cuidados intensivos está mal. Estábamos al tope y el personal de salud está dando todo lo mejor de sí. Pero nuevamente esto tiene una capacidad y no podemos juzgar con una situación seria como la propia vida”, afirmó Andres Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobon Uribe,

Los hospitales invitaron a la ciudadanía a no olvidar el comportamiento de autocuidado como el lavado riguroso de manos mínimo nueve veces al día, el distanciamiento físico entre personas, en lo posible de 2 metros y a utilizar permanentemente el tapabocas cubriendo nariz y boca.