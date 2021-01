Gremios en Cúcuta rechazan prolongar cierre de frontera

Después de despedirse el decreto del Gobierno Nacional en dónde se da la prolongación de un mes y medio del cierre de la zona de frontera, los gremios económicos en la ciudad de Cúcuta han rechazado esta decisión indicando que las afectaciones económicas han sido muy graves.

Los más afectados son los reglones económicos que han mantenido una dinámica histórica con los venezolanos que llegaban a la región para comprar y vender todo tipo de productos, teniendo un déficit muy grande al completar un año la frontera completamente cerrada producto de la pandemia.

Carlos Luna Romero presidente del sector de profesionales del cambio de divisas en Norte de Santander Asocambios, le dijo a Caracol Radio que no es la medida más acertada Para apoyar la reactivación económica que se ha tratado de implementar por el Gobierno Nacional.

"El gobierno del presidente Duque ha sido irresponsable en el manejo del análisis de la apertura de la frontera, aquí nos han dicho mentiras porque el viceministro Moscoso nos dicen que nos vamos a preparar con sanidad portuaria y no se ha hecho, el señor Espinoza de Migración Colombia tampoco nos ha dado información de las cámaras y los preparativos, entendemos que todo esto se debe hacer de forma gradual y responsable pero el mayor foco de contagio de COVID-19 son las trochas y no estamos haciendo nada pensando que la frontera está cerrada, son miles y miles de personas las que están pasando y no cientos como dicen los datos del gobierno nacional", dijo el empresario.

Luna Romero afirmó que el decreto está expedido y el cierre hasta el primero de marzo, pero las políticas restrictivas llevan cinco años tanto de Colombia como Venezuela, y "es importante que el gobierno realmente nos diga si no va a abrir la frontera en lo que queda de este gobierno, o lo va a hacer de forma responsable como lo está exigiendo la comunidad con todos los protocolos de bioseguridad".