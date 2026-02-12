A prisión ‘La Machis’ por presunto maltrato a sus hijas en Villa del Rosario

Norte de Santander.

Ángela María Rey Ángel, conocida como ‘La Machis’, fue enviada a prisión tras ser judicializada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada, por hechos ocurridos en noviembre de 2025 en el barrio Sendero de Paz, en el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), la mujer habría sometido a sus dos hijas, de 8 y 4 años, a constantes agresiones físicas y psicológicas dentro de su vivienda.

El caso se conoció luego de que una vecina auxiliara a la niña mayor y la trasladara al hospital Jorge Cristo Sahium, donde fue atendida por presentar múltiples lesiones visibles.

Tras la verificación de las autoridades, se evidenció que la menor de 4 años se encontraba en condiciones similares.

Los exámenes médicos confirmaron que las niñas presentaban afectaciones físicas asociadas a maltrato y un cuadro de desnutrición crónica severa, presuntamente derivado de la falta de cuidado y de condiciones adecuadas de alimentación.

En el proceso investigativo también se estableció que una de las menores habría sido dejada sola y en condiciones inadecuadas durante varias horas.

La captura de Rey Ángel se materializó el pasado 10 de febrero por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en cumplimiento de una orden judicial emitida el 9 de febrero, luego de una investigación que se extendió por cerca de tres meses.

Durante las audiencias concentradas, la procesada no aceptó los cargos imputados. Sin embargo, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Las menores quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada del restablecimiento de sus derechos.

Según información oficial, la mujer presenta anotaciones judiciales por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.