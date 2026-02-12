Norte de Santander en alerta roja por riesgo de deslizamientos
Sardinata y Tibú están en máxima alerta; también hay advertencias en Cúcuta, El Zulia, Hacarí, San Calixto y Labateca.
Norte de Santander.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió el boletín 128 de alertas hidrometeorológicas para Norte de Santander, en el que advierte sobre riesgo alto de remoción en masa en varias zonas del departamento, con municipios en alerta roja ante la probabilidad de deslizamientos.
De acuerdo con el reporte del 12 de febrero de 2026, Sardinata y Tibú se encuentran en el nivel más alto de alerta por posibles movimientos de tierra.
En nivel naranja aparecen San José de Cúcuta y El Zulia, donde se recomienda reforzar las acciones de monitoreo y preparación, mientras que Hacarí y San Calixto permanecen en alerta amarilla.
El informe también advierte otras amenazas naturales. En Labateca se mantiene alerta por riesgo de incendio forestal y hay vigilancia por probabilidad de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Nuevo Presidente, Sardinata y Tibú, además del Zulia y el Pamplonita.
Estas alertas tienen carácter preventivo y buscan mantener informadas a las autoridades y a las comunidades sobre posibles escenarios de riesgo, con el fin de activar medidas oportunas ante cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas.