“Necesitamos a los niños en las aulas”: Secretaria de Educación Norte de Santander

Norte de Santander.

La situación de orden público en el municipio de El Carmen continúa impactando directamente a la comunidad educativa, al punto que desde la Secretaría de Educación de Norte de Santander reconocen que el escenario actual está lejos de ser el ideal para el proceso académico de los estudiantes.

La secretaria departamental, Laura Cáceres, manifestó a Caracol Radio su preocupación por las condiciones en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto y reiteró que la prioridad es protegerlos mientras se logra recuperar la normalidad en la zona.

“La verdad nosotros necesitamos es que nuestros niños estén en las aulas de clase recibiendo este servicio, pero dada la situación y esperando que pronto se llegue a la normalidad puedan acceder nuevamente a los establecimientos educativos”, afirmó.

La funcionaria calificó el panorama como complejo y aseguró que la situación de seguridad ha obligado a tomar decisiones preventivas para garantizar la continuidad del proceso académico sin poner en riesgo a la comunidad estudiantil.

“Es una situación bastante compleja la que estamos viviendo en el municipio del Carmen. Muy preocupante porque finalmente son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes los que quedan inmersos dentro de esta situación”, señaló.

Cáceres explicó que el municipio cuenta con ocho establecimientos educativos, entre sedes rurales y urbanas, aunque la afectación más fuerte se está registrando en instituciones del casco urbano, donde se concentra la tensión por los recientes hechos de violencia.

Además, indicó que desde la Secretaría se ha venido realizando acompañamiento constante y articulación con autoridades locales para hacer seguimiento a lo que ocurre en el territorio. “Hemos venido revisando la situación, hemos hecho mesas de trabajo y desde el PMU se ha venido avanzando”, puntualizó.

La jefe de la cartera educativa agregó que los rectores ya cuentan con orientaciones claras para actuar ante emergencias, teniendo en cuenta el contexto de cada institución, no solo por hechos violentos, sino también por otros riesgos como desastres naturales o presencia de artefactos explosivos.

Mientras tanto, desde el sector educativo se mantiene la expectativa de que la situación de seguridad mejore y permita el regreso total a la normalidad, con los estudiantes nuevamente en sus aulas y sin interrupciones en su proceso formativo.