Judicializan adolescente que estaría presuntamente vinculado a ataque al batallón de Ocaña

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a un joven de 17 años que habría participado en el ataque con explosivos al Batallón de Infantería General Santander de Ocaña (Norte de Santander), el pasado 7 febrero.

Los elementos materiales probatorios indican que el menor de edad, a bordo de una motocicleta, presuntamente se ubicó muy cerca del lugar de los hechos para facilitar la huida del hombre que estacionó una volqueta cargada con artefactos artesanales tipo tatuco frente a la sede militar sobre la vía Ocaña – Cúcuta.

Parte de los explosivos fueron activados contra la base, dejando cuatro soldados heridos; mientras que otras cargas se detonaron de manera descontrolada causando la muerte del conductor y lesiones al adolescente que lo esperaba.

El joven fue aprehendido. En las labores de verificación se constató que la motocicleta que usaba no tenía placas. Por todo lo anterior, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Norte de Santander imputó al menor de edad los delitos de terrorismo, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El procesado aceptó los cargos y cumplirá medida de internamiento preventivo en un centro especializado.