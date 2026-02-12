Catatumbo sigue en riesgo permanente por reclutamiento de menores

Norte de Santander.

En el marco del Día Internacional de las Manos Rojas, organizaciones defensoras de derechos de la niñez advirtieron que el reclutamiento de menores en Norte de Santander sigue activo y con dificultades para ser medido, debido a la intensidad del conflicto armado en la región del Catatumbo.

Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, aseguró a Caracol Radio que el departamento continúa entre las zonas más golpeadas por esta problemática y que la situación no ha dado tregua durante 2025.

“De acuerdo con los datos que tenemos de nuestro Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, para el 2025 Norte de Santander es una de las principales zonas donde la situación se ha presentado contra niñas, niños y adolescentes”, afirmó.

Explicó que a nivel nacional se han consolidado 317 casos de víctimas directas de reclutamiento, uso y utilización, de los cuales al menos 45 han sido monitoreados en el departamento. Sin embargo, insistió en que la cifra no refleja la dimensión total del problema.

“Sabemos que ha sido muy difícil mantener el registro. No damos cuenta del total de casos que efectivamente se presentan. La confrontación armada y la presencia permanente de grupos ilegales dificultan el seguimiento en terreno”, advirtió.

La alerta no se limita a un municipio específico. Según Coalico, el riesgo es generalizado en toda la subregión del Catatumbo.

“La zona en su conjunto se mantiene en riesgo. El hecho de que la actuación de los grupos armados sea permanente hace que el reclutamiento y la utilización estén dados”, explicó Molano.

El perfil de las víctimas también evidencia una tendencia preocupante: adolescentes entre los 13 y 17 años, principalmente en contextos de pobreza y con limitaciones en el acceso a la educación.

Finalmente, Molano reiteró que el 12 de febrero debe servir para mantener el tema en la agenda pública y no solo como una conmemoración simbólica.

“No es solamente hoy, es lo que necesitan las niñas, niños y adolescentes en nuestra Colombia”, concluyó.