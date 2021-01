No descartamos medidas más drásticas en el Quindío por indisciplina social

El secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez, informó que ante la indisciplina social y las cifras de contagio no se descartan medidas más drásticas con el fin de contener la propagación del virus. Realizarán seguimiento a las ya establecidas como el toque de queda nocturno que va desde las 10:00 p.m. a 5:00 a.m. pero si evidencian que la misma no mengua el riesgo deberán establecer nuevas restricciones.

Ante la falta de conciencia respecto a cumplir con las medidas, recordó las sanciones a quienes incumplan con lo establecido como es una multa en el código de Policía que va desde los 900 mil hasta el millón de pesos. Indicó que la comunidad debe entender la situación de riesgo por contagio para evitar el colapso en la prestación del servicio de salud.

En contexto:

El funcionario invitó a la comunidad a extremar los cuidados y a acatar las medidas para evitar la propagación del virus en el departamento.

El boletín epidemiológico de la secretaría de salud del departamento reportó 102 nuevos casos de COVID-19 y siete fallecidos. La cifra total de casos llegó a 27.002.